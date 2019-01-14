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Обнародованы данные о потере бюджета РФ за 4 года санкций

Обнародованы данные о потере бюджета РФ за 4 года санкций

Глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что за последние четыре года международные санкции против России лишили бюджет страны-агрессора 173 миллиардов долларов.

“За последние четыре года международные санкции, которые Путин называет “смехотворными”, лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов. Не знаю, насколько “смехотворна” эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это бешеные деньги. Это внутренние подсчеты российского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые они не афишируют”, – отметил Божок.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодня военные операции за рубежом – единственный способ для власти РФ поддержать авторитет внутри страны.

“После аннексии Крыма к российской общественности приходит отрезвление. Рядовые граждане понимают, что Крым – дорогое удовольствие, которое ранее удерживали украинские налогоплательщики. Крым не прибыльный”, – добавил глава Службы внешней разведки.

По материалам РБК-Украина
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