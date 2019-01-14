Государственный Укргазбанк и ГИФКУ будут развивать «зеленую» энергетику в Украине

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Сегодня ведущий ЭКО-банк Украины Укргазбанк и Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение начали сотрудничество для реализации совместных «зеленых» проектов, направленных на энергосбережение, энергоэффективность, защиту окружающей среды и развитие необходимой для этого инфраструктуры.
Об этом говорится на сайте Укргазбанка.
Сейчас ГИФКУ обеспечивают привлечение инвестиций и условия ведения инновационного бизнеса. Поэтому такое партнерство будет способствовать финансовой поддержке тем, кто стремится достичь своей энергонезависимости, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, Украина – государство со значительным энергетическим потенциалом. А значит сотрудничество будет иметь синергетический эффект по привлечению крупных международных инвестиций в возобновляемую энергетику и проекты по энергоэффективности, а также значительным образом расширит для потенциальных инвесторов перечень финансовых инструментов и обеспечит полноту их административной поддержки при реализации проектов в Украине.
«Вместе с Укргазбанком, который специализируется именно на финансировании экологических инициатив, мы будем помогать в решении проблем, с которыми сталкивается украинских бизнес в реализации «зеленых» проектов. Банк располагает значительным опытом их реализации, а мы разбираемся в лучших мировых практиках, которые можно имплементировать в украинских реалиях. Таким образом, мы не только ускоряем инновационный прогресс, но и поддерживаем устойчивый экономический рост регионов страны», – отметил во время подписания соглашения Владимир Ставнюк, председатель правления ГИФКУ.
В пресс-службе Укргазбанка отмечают, что в целом модернизация энергетической отрасли и переход на возобновляемые источники энергии – это не только вклад в общий спасение мира. Для Украины – это улучшение ее инвестиционной привлекательности, а с точки зрения государственной безопасности – шанс достичь реальной энергонезависимости. Переход Украины на ВИЭ (возобновляемые источники энергии – ред.) – вопрос государственного значения, решением которого профессионально занимается Укргазбанк. В 2018 году зафиксировано динамичное развитие украинской «зеленой» энергетики. За год установлено 866 МВт новых генерирующих мощностей электроэнергию из возобновляемых источников, а это почти в три раза больше, чем объем мощностей, введенных годом ранее.
«В 2017 году с помощью Укргазбанка было введено более 30% новых мощностей ВИЭ, а в 2018 – более 50%. Мы уже профинансировали 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 845 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине. Благодаря всем нашим проектам выбросы СО2 уменьшаются более чем 1 млн тонн ежегодно. А сотрудничество с ГИФКУ позволит украинскому бизнесу расширить возможности партнерства с иностранными инвесторами и совместного финансирования для реализации инновационных проектов и внедрение лучших мировых практик в Украине», – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
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