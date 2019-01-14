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Brexit: Нидерланды переманивают 250 банков и компаний из Британии

Brexit: Нидерланды переманивают 250 банков и компаний из Британии

Правительство Нидерландов ведет переговоры с более чем 250 компаниями, которые размещаются в Великобритании, чтобы переманить их в Нидерланды после Brexit.

Как сообщается в The Times, переговорами занимается Голландское инвестиционное агентство.

Издание напоминает, премьер-министр Нидерландов Марка Рютте заявлял, что “не рассматривает Brexit как возможность для бизнеса”.

Иностранные банки, которые переместятся в Нидерланды, могут избежать ограничения на бонусы. Страна также имеет большие налоговые льготы для вновь прибывших работников, которые не платят налог на прибыль в размере 30% их зарплаты в течение восьми лет.

По материалам Сегодня
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