Brexit: Нидерланды переманивают 250 банков и компаний из Британии

Правительство Нидерландов ведет переговоры с более чем 250 компаниями, которые размещаются в Великобритании, чтобы переманить их в Нидерланды после Brexit.

Как сообщается в The Times, переговорами занимается Голландское инвестиционное агентство.

Издание напоминает, премьер-министр Нидерландов Марка Рютте заявлял, что “не рассматривает Brexit как возможность для бизнеса”.

Иностранные банки, которые переместятся в Нидерланды, могут избежать ограничения на бонусы. Страна также имеет большие налоговые льготы для вновь прибывших работников, которые не платят налог на прибыль в размере 30% их зарплаты в течение восьми лет.