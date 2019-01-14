Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 187 0

В Украине увеличится количество IT-компаний стоимостью свыше $1 млрд

В Украине увеличится количество IT-компаний стоимостью свыше $1 млрд

За последние три года технологический сектор Украины увеличивался в среднем на 28% ежегодно. Такие высокие темпы подтолкнули некоторых украинских инвесторов на оптимистические прогнозы.

“В прошлом году у нас уже было две компании, которые стали “единорогами” (компании с капитализацией свыше $1 млрд — Авт.), и я прогнозирую, что их число увеличится до семи”, — заявил на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Андрей Колодюк, глава Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) и управляющий партнер AVentures Capital.

Например, платформа для сотрудничества при разработке программного кода GitLab привлекла в сентябре 2018 года $100 млн инвестиций, получив рыночную оценку $1,1 млрд.

Поставщик оборудования для майнинга криптовалюты Bitfury получила $80 млн в закрытом раунде финансирования. И стала вторым украинским “единорогом”, отметил Андрей Колодюк.

Он ожидает, что следующие на очереди сервис проверки орфографии Grammarly, софтверные компании SoftServe и Ciklum. А также крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.

Правда, Андрей Колодюк не сказал, что большинство перечисленных им компаний, добившихся успехов на Западе, имеют лишь опосредованное отношение к Украине. Как правило, на уровне основателей-украинцев. Тогда как основные финансовые операции они ведут за рубежом.

Соосновательница и CEO инвестфонда Horizon Capital Елена Кошарная отметила, что украинская IT-индустрия выросла с $110 млн в 2003 году до $3,6 млрд по итогам 2018-го. По ее словам, инвестиционный климат в нашей стране улучшился.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина