В Украине увеличится количество IT-компаний стоимостью свыше $1 млрд

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За последние три года технологический сектор Украины увеличивался в среднем на 28% ежегодно. Такие высокие темпы подтолкнули некоторых украинских инвесторов на оптимистические прогнозы.
“В прошлом году у нас уже было две компании, которые стали “единорогами” (компании с капитализацией свыше $1 млрд — Авт.), и я прогнозирую, что их число увеличится до семи”, — заявил на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Андрей Колодюк, глава Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) и управляющий партнер AVentures Capital.
Например, платформа для сотрудничества при разработке программного кода GitLab привлекла в сентябре 2018 года $100 млн инвестиций, получив рыночную оценку $1,1 млрд.
Поставщик оборудования для майнинга криптовалюты Bitfury получила $80 млн в закрытом раунде финансирования. И стала вторым украинским “единорогом”, отметил Андрей Колодюк.
Он ожидает, что следующие на очереди сервис проверки орфографии Grammarly, софтверные компании SoftServe и Ciklum. А также крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.
Правда, Андрей Колодюк не сказал, что большинство перечисленных им компаний, добившихся успехов на Западе, имеют лишь опосредованное отношение к Украине. Как правило, на уровне основателей-украинцев. Тогда как основные финансовые операции они ведут за рубежом.
Соосновательница и CEO инвестфонда Horizon Capital Елена Кошарная отметила, что украинская IT-индустрия выросла с $110 млн в 2003 году до $3,6 млрд по итогам 2018-го. По ее словам, инвестиционный климат в нашей стране улучшился.
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