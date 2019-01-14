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Украинские банки готовят снижение кредитных ставок для малого и среднего бизнеса

Украинские банки готовят снижение кредитных ставок для малого и среднего бизнеса

Информация о снижении кредитных ставок поступила из сообщения члена правления Приватбанка по корпоративным вопросам Олега Сергеева. Насколько именно — пока точно не известно, но оно точно состоится по мере уменьшения процентов по депозитам.

“Мы ожидаем снижения депозитных ставок на рынке в 2019 году. Это позволит опустить ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Процесс еще не пошел — ставки высокие, но мы видим потенциал для снижения”, — заверил Сергеев.

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По его словам, кредитование малого и среднего бизнеса — один из приоритетов Приватбанка наравне с кредитованием населения: здесь ставку сделают не только кредитные карты, но и на развитие ипотечных программ и автокредитования.

Заемщикам пообещали упростить процедуру предоставления займов. “Это позволит существенно нарастить портфель”, — считает Сергеев.

При этом Приватбанк не собирается активно вкладываться в крупное корпоративное кредитование.

Справка finance.ua

  • В 2019 году ПриватБанк планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 8 млрд грн
  • По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine в 2018 году, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57,4% украинских юридических лиц и 72,9% частных предпринимателей
По материалам УБР
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