Украинские банки готовят снижение кредитных ставок для малого и среднего бизнеса

Информация о снижении кредитных ставок поступила из сообщения члена правления Приватбанка по корпоративным вопросам Олега Сергеева. Насколько именно — пока точно не известно, но оно точно состоится по мере уменьшения процентов по депозитам.

“Мы ожидаем снижения депозитных ставок на рынке в 2019 году. Это позволит опустить ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Процесс еще не пошел — ставки высокие, но мы видим потенциал для снижения”, — заверил Сергеев.

Читайте также: В ПриватБанке запустили новый сервис – выдачу наличных на кассе при оплате картой

По его словам, кредитование малого и среднего бизнеса — один из приоритетов Приватбанка наравне с кредитованием населения: здесь ставку сделают не только кредитные карты, но и на развитие ипотечных программ и автокредитования.

Заемщикам пообещали упростить процедуру предоставления займов. “Это позволит существенно нарастить портфель”, — считает Сергеев.

При этом Приватбанк не собирается активно вкладываться в крупное корпоративное кредитование.

Справка finance.ua

В 2019 году ПриватБанк планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 8 млрд грн