Эксперт рассказал, на каких условиях Украина может договориться с Россией о газе

Текущий газотранспортный контракт абсолютно нас не устраивает. Более того, Россия и его не выполняла.

Об этом говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

“Стратегическая цель Кремля – выбросить Украину из системы транзита. “Газпром” будет затягивать подписание нового договора. Говорить о пересмотре условий и заигрывать с Европой. После окончания действующих договоренностей, возможно, несколько лет и будет сохраняться определенный транзит через Украину. Но это только потому, что россияне пока не могут задействовать Северный поток-2. Как только это произойдет, поставки через Украину прекратятся совсем.

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Ни одного года Кремль не выполнил пункты действующего контракта. Поэтому “Нафтогаз” обратился в Стокгольмский арбитраж. Но и его решение Москва не спешит реализовать”, – объясняет эксперт.

По его мнению, сейчас есть определенная солидарность в действиях Евросоюза и Украины.

“Пытаемся надавить и заставить РФ подписать новый контракт. Но поддержка Европы незначительна. Она лишь на словах, а не на деле.

Важно сохранить нашу принципиальную позицию после выборов. Но в мае состоится избрание и нового Европарламента. Тот сформирует новый состав Еврокомиссии. Очень важно, чтобы она продолжала поддерживать Украину. Наши европейские друзья часто оказываются “гибридными”. Нам все равно надо давить на РФ, лоббировать новый контракт и делать все, чтобы не допустить введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Надеемся, что США будут инициировать мощные санкции против России через Северный поток-2. Европейцы не могут противостоять России, Австрия и Германия постоянно блокируют санкционные решения. Кремль выигрывает там, где нет консолидированной позиции. Именно такая атмосфера царит сейчас в Европе”, – считает Михаил Гончар.

В конце концов контракт с “Газпромом” – не главное для нас, отмечает он.

“Нет гарантий, что россияне не будут нарушать его снова. Если бы у ЕС была политическая воля, сделали бы значительно проще. Евросоюз может заставить европейских клиентов “Газпрома” изменить в контрактах с Россией пункт о сдаче-получении газа. Перенести его на украинско-российскую границу. Тогда наш газотранспортный оператор подписывал контракты о предоставлении услуг с европейскими партнерами “Газпрома”. И не имел бы с российской корпорацией дела напрямую. В финансовом смысле эта схема рентабельна и для России. Но “Газпром” уже давно перестал быть исключительно экономической структурой. Поэтому вряд ли на это согласится”, – добавляет эксперт.