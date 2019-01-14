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МОН заинтересовано в сотрудничестве с Microsoft для разработки концепции цифровизации школ

МОН заинтересовано в сотрудничестве с Microsoft для разработки концепции цифровизации школ

Министерство образования и науки заинтересовано в сотрудничестве с Microsoft для разработки концепции цифровизации школ в Украине, на которую в бюджете на 2019 год выделено около 1 миллиарда гривен.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с представителями компании Microsoft в Лондоне в рамках Всемирного образовательного форума, сообщает пресс-служба МОН.

«Мы увеличиваем доступ школ к современным технологиям. Это предусматривает расширение доступа к качественному Интернету наших школ, а также закупку оборудования, на котором смогут работать дети и учителя. На 2019 год у нас есть около 1 млрд грн на указанные цели, но мы стремимся использовать эти деньги максимально логично, оптимально, с наибольшей пользой для наших детей. Поэтому нам нужна техническая экспертиза, которая поможет спроектировать систему наиболее правильно”, – отметила Гриневич.

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Она обратилась с просьбой к представителям Microsoft стать одними из партнеров Украины и предоставить такую техническую помощь.

Тэо Милев, специалист Microsoft по использованию девайсов для Центральной и Восточной Европы, отметил, что правильно выписать архитектуру функционирования этой системы чрезвычайно важно.

«От этого зависят ваши затраты на использование Интернета, на закупку образовательного контента и тому подобное. Подход, предусматривающий подготовку такой концепции, позволит создать действительно работающую систему», – подчеркнул Милев.

Он отметил, что компания может выступить одним из партнеров, который предоставит такую техническую консультацию.

По словам Гриневич, Министерство образования и науки также планирует привлечь широкий спектр консультантов, которые разбираются в оборудовании, предоставлении Интернет-услуг и программном обеспечении, чтобы разработать максимально продуманную концепцию цифровизации украинских школ. Так, к работе уже присоединились специалисты компании Google и Комитета по цифровым образовательным технологиям при МОН, добавила министр.

По материалам УКРИНФОРМ
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