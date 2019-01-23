Промпроизводство в 2018 году показало минимальный рост

Объемы промышленного производства в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 3,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-декабрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,1%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,1%, в перерабатывающей промышленности – 0,2%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 2,8%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году – на 0,7%, в 2013 году – на 4,3%, в 2014 году – на 10,1%, в 2015 году – на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В течение всего 2017 года промпроизводство падало и только по уточненным данным Госстата, по итогам года рост составил 0,4%.