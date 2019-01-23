Разработчики сканеров отпечатков пальцев устремились на рынок ноутбуков

В связи с продолжающимся падением цен на сканеры отпечатков пальцев для мобильных телефонов разработчики таких чипов ищут новые возможности для сохранения рентабельного бизнеса.

Дактилоскопические сенсоры для смартфонов дешевеют во многом из-за острой конкуренции между китайскими и тайваньскими производителями. Теперь они устремились в производство решений для ноутбуков, банковских дебетовых карт и других устройств за пределами телефонного рынка.

Средняя продажная стоимость датчика отпечатков пальцев для лэптопов остается выше 5 долларов, что побуждает производителей осваивать этот рынок.

Как пишет информационный портал DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, валовая маржа от продаж дактилоскопических сенсоров, используемых в портативных компьютерах, является высокой и измеряется около 50%.

Цены на сканеры отпечатков пальцев для смартфонов быстро падали и теперь составляют около 2-3 долларов за одну микросхему. Причем эта тенденция сохранится в 2019 году из-за конкуренции между производителями оптических решений и сенсоров, размещаемых под дисплеями.

Крупнейшими производителями таких датчиков являются китайские компании Egis Technology (Egistec) и Goodix Technology. Их в 2019 году ждет конкурентная борьба с Silead, Novatek Microelectronics, FocalTech Systems и некоторыми другими игроками, говорится в публикации DigiTimes.