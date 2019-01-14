ЕС планирует повысить роль евро в ключевых секторах глобальной экономики

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Еврокомиссия начала в среду, 23 января, экспертные консультации, целью которых является укрепление глобальной роли европейской валюты евро.
Сообщение об этом размещено на сайте Еврокомиссии.
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«Европейская комиссия начала сегодня несколько целенаправленных экспертных консультаций, целью которых является определение путей повышения международной роли евро в специфических секторах: сельское хозяйство и пищевое производство, металлургия и минералы, транспортное производство в таких отраслях, как авиация, судостроение и железнодорожный транспорт. Следующими будут проведены консультации относительно (роли евро) в секторах финансов и энергетики», – говорится в сообщении.
Консультации начаты в развитие предложений Еврокомиссии по укреплению роли евро в международной финансовой системе, которые были приняты в декабре 2018 года. Они продлятся до конца марта текущего года.
Как ожидается, уже этим летом Еврокомиссия представит соответствующие рекомендации на рассмотрение стран-членов ЕС.
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