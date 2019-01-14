Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 43 0

ЕС планирует повысить роль евро в ключевых секторах глобальной экономики

ЕС планирует повысить роль евро в ключевых секторах глобальной экономики

Еврокомиссия начала в среду, 23 января, экспертные консультации, целью которых является укрепление глобальной роли европейской валюты евро.

Сообщение об этом размещено на сайте Еврокомиссии.

Читайте также: В ЕК сообщили, когда Болгария сможет перейти на евро

«Европейская комиссия начала сегодня несколько целенаправленных экспертных консультаций, целью которых является определение путей повышения международной роли евро в специфических секторах: сельское хозяйство и пищевое производство, металлургия и минералы, транспортное производство в таких отраслях, как авиация, судостроение и железнодорожный транспорт. Следующими будут проведены консультации относительно (роли евро) в секторах финансов и энергетики», – говорится в сообщении.

Консультации начаты в развитие предложений Еврокомиссии по укреплению роли евро в международной финансовой системе, которые были приняты в декабре 2018 года. Они продлятся до конца марта текущего года.

Как ожидается, уже этим летом Еврокомиссия представит соответствующие рекомендации на рассмотрение стран-членов ЕС.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина