Сколько украинских семей купили жилье по госпрограммам в 2018 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству отчитались о своей работе в 2018 году.
По данным фонда, за прошлый год госпрограммой на покупку собственного жилья воспользовалась 751 семья. Для сравнения – в 2017-м эта цифра составляла 568 семей.
Читайте также: Сколько лет надо украинцам, чтобы насобирать на новую квартиру
Чаще всего украинцы участвовали в программе “Доступное жилье”, которая возобновила работу в конце ноября 2018-го. По этой программе было заключено 339 договоров.
Еще 113 семей, среди которых участники АТО и ООС, бюджетные работники и педагоги воспользовались другими программами льготного кредитования от Госмолодежьжилья.
Всего за все время работы жилищных программ госфонда, по данным ведомства, ими воспользовалось почти 39 тысяч украинских семей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет9 ч. назад - 2413 50
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года6 ч. назад - 2443 36
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2915 31
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 1209 25
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 3053 11
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой5 ч. назад - 4915 7
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 3053 11
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2915 31
Швеция заявила о своем отказе от двигателей внутреннего сгорания13 ч. назад - 2546 1
Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»Вчера, 18:30 - 2489 3
Huawei анонсировала 5G-смартфон6 ч. назад - 257
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2177
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4240 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10344 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2254 1