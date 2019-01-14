Сколько украинских семей купили жилье по госпрограммам в 2018 году

В Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству отчитались о своей работе в 2018 году.

По данным фонда, за прошлый год госпрограммой на покупку собственного жилья воспользовалась 751 семья. Для сравнения – в 2017-м эта цифра составляла 568 семей.

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Чаще всего украинцы участвовали в программе “Доступное жилье”, которая возобновила работу в конце ноября 2018-го. По этой программе было заключено 339 договоров.