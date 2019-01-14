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Сколько украинских семей купили жилье по госпрограммам в 2018 году

Сколько украинских семей купили жилье по госпрограммам в 2018 году

В Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству отчитались о своей работе в 2018 году.

По данным фонда, за прошлый год госпрограммой на покупку собственного жилья воспользовалась 751 семья. Для сравнения – в 2017-м эта цифра составляла 568 семей.

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Чаще всего украинцы участвовали в программе “Доступное жилье”, которая возобновила работу в конце ноября 2018-го. По этой программе было заключено 339 договоров.

  • украинцев* воспользовались программой льготного молодежного кредитования.

    • Еще 113 семей, среди которых участники АТО и ООС, бюджетные работники и педагоги воспользовались другими программами льготного кредитования от Госмолодежьжилья.

    Всего за все время работы жилищных программ госфонда, по данным ведомства, ими воспользовалось почти 39 тысяч украинских семей.

    Справка finance.ua:

    • “Доступное жилье” – это государственная программа, которая предусматривает предоставление государственной поддержки для приобретения доступного жилья.
    • В госбюджете на 2018 год на работу программы было выделено 100 миллионов гривен. Такая же сумма предусмотрена в госбюджете на 2019 год.
    По материалам Телеканал 24
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