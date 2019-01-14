Межбанк: доллар к 27,70 уронили двойная порция внешнеторговой выручки и продажи СКВ покупателями ОВГЗ 22 января

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,28 коп., на торгах среды укрепился на 19,21 коп., оказавшись на уровне 27,70 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 24,42 коп., составил 27,66 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 января с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, обвалилась к 27,54/27,59 UAH/USD под давлением двойной порции обязательных продаж части поступившей на счета экспортеров выручки, а также пролонгации сброса СКВ участниками вторничного аукциона Минфина по размещению гривневых ОВГЗ на изрядную сумму 9,78 млрд грн. Расчеты за «казенные» облигации продолжались 23-го, заставляя покупателей бумаг менять доллары на гривну.

Падение курса безналичного «американца» встревожило регулятора, который оперативно появился на межбанке с гривневой интервенцией. Выкупив с рынка до $50,0 млн избыточной СКВ-ликвидности, НБУ заморозил коррекцию американца». Последний стал объектом внимания нерезидентов, которые накануне принимали активное участие в аукционе Минфина, потратив на конвертации доллара в гривну практически все свои валютные резервы. Теперь на фоне локальных курсовых низов «варяги» решили восполнить свои потери, выкупая доллар у экспортеров. Состояние гривневой ликвидности, если верить выросшим остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн грн к отметке 58 508,5 млн грн, позволяло это сделать нездешним инвесторам.

Экспортеры, обнаружив эту тенденцию, стараясь заработать на этом, начали придерживать валюту, формируя «рукотворный» «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривна, который стартовал с уровня 27,62/27,67 UAH/USD около 10.24 и затянулся до самого обеденного перерыва, когда «американец» на межбанке вырос к 27,88/27,90 UAH/USD по состоянию на 13.15 Киева.

Эти цены оставались действующими до 14.35. С этого часа стартовала «порционная» (поэтапная) коррекция СКВ, уронившая доллар к 27,80/27,84 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.

В дальнейшем пара доллар-гривна, сохранив нисходящий тренд, понизилась на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.

На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 23 января.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,70 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,880 / 27,920

евро – 31,671/ 31,705

российский рубль – 0,4214 / 0,4222

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1360 / 1,1361

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