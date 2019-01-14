В прошлом году Украина экспортировала агропродукции на $18,8 млрд - правительство

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По итогам 2018 года объем аграрного экспорта Украины вырос на 880 миллионов долларов и составил 18,8 млрд долларов.
«За этот период ощутимо увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и Евросоюза. Украинский аграрный экспорт в страны Азии превысил $8 млрд, а в страны ЕС мы экспортировали в 2018 году аграрных и пищевых продуктов на более $6,3 млрд», – сообщила заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцова.
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Наибольшую долю аграрного экспорта Украины составляли зерновые и растительное масло – более половины всех доходов, которые Украина получила от продажи агропродукции за границу.
«Также хочу выделить товары, за счет которых произошел рост экспорта. Речь идет о кукурузе, пшенице, семенах рапса, жмыхе, мясе и субпродуктах птицы, а также это различные растительные масла, табак и изделия из него, яйца, кондитерские изделия и т.д.», – добавила заместитель министра.
По данным Министерства агрополитики, крупнейшими покупателями украинской аграрной продукции стали ЕС, Индия и Египет.
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