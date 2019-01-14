В МЭРТ назвали сроки полноценного запуска зоны свободной торговли с Израилем

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Израилем предусматривает ее постепенное внедрение в течение 3-7 лет.
Об этом на заседании правительства 23 января заявил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
“Это даст возможность бизнесу подготовиться и максимально использовать возможности свободной торговли”, – сказал он.
Читайте также: Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли
При этом Кубив добавил, что сразу после ратификации соглашения Израиль отменит ввозные пошлины для 9% сельскохозяйственных товаров и 80% промышленной продукции украинского производства.
“Израиль сразу откроет свой рынок для украинских лекарственных средств, удобрений, бумажной продукции, строительных материалов, электронных устройств и аппаратов, которые являются инновационными”, – сказал министр.
Украина в ответ на это сразу же снимет ввозные пошлины для 7% сельскохозяйственных товаров и 70% промышленной продукции израильского производства.
Кубив также отметил, что соглашение касается только товарной продукции, но в нем прописали и начало переговоров по либерализации торговли услугами между двумя странами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет9 ч. назад - 2413 50
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года6 ч. назад - 2443 36
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2915 31
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 1209 25
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 3053 11
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой5 ч. назад - 4915 7
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 3053 11
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2915 31
Швеция заявила о своем отказе от двигателей внутреннего сгорания13 ч. назад - 2546 1
Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»Вчера, 18:30 - 2489 3
Huawei анонсировала 5G-смартфон6 ч. назад - 257
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2177
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4240 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10344 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2254 1