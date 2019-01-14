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В МЭРТ назвали сроки полноценного запуска зоны свободной торговли с Израилем

В МЭРТ назвали сроки полноценного запуска зоны свободной торговли с Израилем

Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Израилем предусматривает ее постепенное внедрение в течение 3-7 лет.

Об этом на заседании правительства 23 января заявил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“Это даст возможность бизнесу подготовиться и максимально использовать возможности свободной торговли”, – сказал он.

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При этом Кубив добавил, что сразу после ратификации соглашения Израиль отменит ввозные пошлины для 9% сельскохозяйственных товаров и 80% промышленной продукции украинского производства.

“Израиль сразу откроет свой рынок для украинских лекарственных средств, удобрений, бумажной продукции, строительных материалов, электронных устройств и аппаратов, которые являются инновационными”, – сказал министр.

Украина в ответ на это сразу же снимет ввозные пошлины для 7% сельскохозяйственных товаров и 70% промышленной продукции израильского производства.

Кубив также отметил, что соглашение касается только товарной продукции, но в нем прописали и начало переговоров по либерализации торговли услугами между двумя странами.

По материалам Европейская правда
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