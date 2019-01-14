В Госстате назвали области, откуда выезжает больше всего украинцев

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Наибольшее сокращение населения из-за миграции в Украине в январе-ноябре прошлого года наблюдалось в Донецкой области – на почти 10 тысяч человек.
Об этом сообщает Госстатистики.
Всего в Украине за 11 месяцев прошлого года зафиксирован миграционный прирост населения – на почти 13,7 тыс. человек.
Так, наибольшее миграционное сокращение за 11 месяцев 2018 года фиксировалось в Донецкой (-9544 человека), Луганской (-5270 человек), Винницкой (-3629 человек), Черкасской (-2376 человек) и Сумской (-2260 человек) областях.
При этом наибольший миграционный прирост населения в январе-ноябре был в Киевской области (24966 человек), в городе Киев (12246 человек), Одесской (6357 человек), Харьковской (4291 человек), Днепропетровской (2133 человека) областях.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории АРК, города Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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