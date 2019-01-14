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Закарпатская таможня оформляет 200 авто на "еврономерах" ежедневно

Закарпатская таможня оформляет 200 авто на "еврономерах" ежедневно

В пунктах пропуска Закарпатской таможни в среднем оформляют 200 авто на иностранных номерах ежедневно.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

При этом по состоянию на 22 января в регионе растаможили больше 4,5 тыс. таких авто.

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“На таможенных постах Закарпатской таможни ГФС в среднем за день осуществляют оформление 200 транспортных средств с иностранной регистрацией. Всего с 25 ноября 2018 года, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 22 января 2019 года в Закарпатской таможне ГФС оформлено 4770 транспортных средства граждан. Это принесло в госбюджет поступлений более 304 млн грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3600 долларов США“, – указано в сообщении.

Также в ГФС добавили – на внутренних таможенных постах Закарпатской таможни ГФС сотрудники консультируют украинцев по вопросам оформления автомобилей.

По материалам Деньги.ua
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