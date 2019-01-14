Закарпатская таможня оформляет 200 авто на "еврономерах" ежедневно

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В пунктах пропуска Закарпатской таможни в среднем оформляют 200 авто на иностранных номерах ежедневно.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
При этом по состоянию на 22 января в регионе растаможили больше 4,5 тыс. таких авто.
Читайте также: ГФС отчиталась, сколько еврономеров растаможили по новому закону
“На таможенных постах Закарпатской таможни ГФС в среднем за день осуществляют оформление 200 транспортных средств с иностранной регистрацией. Всего с 25 ноября 2018 года, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 22 января 2019 года в Закарпатской таможне ГФС оформлено 4770 транспортных средства граждан. Это принесло в госбюджет поступлений более 304 млн грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3600 долларов США“, – указано в сообщении.
Также в ГФС добавили – на внутренних таможенных постах Закарпатской таможни ГФС сотрудники консультируют украинцев по вопросам оформления автомобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет8 ч. назад - 2073 40
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2763 30
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года4 ч. назад - 2061 28
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 1124 22
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 2885 11
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой3 ч. назад - 3260 7
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 2885 11
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2763 30
Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»Вчера, 18:30 - 2458 3
Швеция заявила о своем отказе от двигателей внутреннего сгорания11 ч. назад - 2390 1
Huawei анонсировала 5G-смартфон4 ч. назад - 156
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2151
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4212 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10318 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2250 1