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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,869 млн и 41,173 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (37 и 42). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,85-27,86 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 79 активных заявок по доллару на сумму более 92,042 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,7000 – 3 900
27,7500 – 1 300
27,7700 – 5 000
27,7900 – 30 000
27,8000 – 20 000
27,8000 – 20 000
27,8200 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8671 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7603 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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