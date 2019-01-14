По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,869 млн и 41,173 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (37 и 42). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,85-27,86 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 79 активных заявок по доллару на сумму более 92,042 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0000 – 58 00027,8500 – 1 00027,8000 – 3 00027,7800 – 20 00027,7800 – 20 00027,7800 – 30 00527,7800 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7000 – 3 900

27,7500 – 1 300

27,7700 – 5 000

27,7900 – 30 000

27,8000 – 20 000

27,8000 – 20 000

27,8200 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8671 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7603 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.