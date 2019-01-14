Банковская система: оправиться после упадка и не рисковать

Прибыли украинских банков впервые за пять лет перешли от “минуса” к “плюсу”. И это, если кто забыл, в условиях российской “дружбы”.

Банковская система не только докапитализирована и прозрачна, но и впервые за 5 лет прибыльна, похвастался глава Нацбанка Яков Смолий. По официальным данным, по состоянию на декабрь 2018 года банковская система получила более чем 15 млрд грн прибыли, а к концу года ожидается около 20 млрд грн. Это при том, что всего два года назад убытки достигали рекордных 159,4 млрд грн (в то время Валерия Гонтарева наводила порядок на рынке, выметая банкротов). Прошлый год банковская система завершила возвращением к докризисным показателям, отрапортовал Нацбанк. В первую очередь, по уровню доверия к банкам, о чем свидетельствует приток вкладов населения. Объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% до 539,7 млрд грн. Вот с кредитным портфелем пока не все хорошо, но надежда на восстановление есть. Вообще 2018 год отметился многими максимумами и рекордами: максимальный экономический рост за семь лет, минимальная инфляция за пять лет, наибольший объем международных резервов за пять лет. И поэтому говорить, что ничего не меняется, как-то язык не поворачивается.

Знаки хорошие, но признаки не очень

В Нацбанке рады возвращению банковской системы в нормальное русло и прогнозируют, что доходность банковского сектора будет расти и в следующем году. “В первую очередь, это связано с завершением работы по очистке балансов – по признанию плохих кредитов, формирование резервов, докапитализации. В будущем значительных расходов на резервы мы не предвидим”, – заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в конце прошлого года.

Действительно, выход банковской системы на доходность сам по себе хороший знак. Как минимум, это говорит об общем оздоровлении системы. Но давайте внимательно посмотрим на структуру ее заработков. Общие активы банков (те финансовые инструменты, на которых банки, собственно, и зарабатывают) выросли на 5,1% до 1,9 млрд грн. Как отмечают аналитики НБУ – преимущественно благодаря изменению курса гривни, росту кредитования и росту объемов ОВГЗ в портфелях государственных банков. В целом кредитный портфель банков вырос за год на 8,1% – до 616 млрд грн. Причем наиболее активно в прошлом году банки развивали потребительское кредитование (66% всех кредитов выданных физическим лицам).

А вот портфель гривневых кредитов бизнеса за прошедший год, к сожалению, увеличился всего на 2,7% – до 478,5 млрд грн. А в конце года он даже несколько уменьшился (на 1,5%). Именно небольшой прирост кредитов бизнеса дал основания скептикам говорить о слабой еще структурной основе успехов банковской системы.

“Если посмотреть на официальные данные банковской системы за 11 месяцев (за год есть только оценочные), то можем видеть, что темп роста доходов банковской системы, который начался примерно со второго полугодия сопровождался стагнацией реальной экономики. В частности, падение промышленного производства наблюдалось в трех из четырех последних отчетных месяцев, а в целом во II полугодии промышленное производство выросло лишь на 0,1%, тогда как реальные доходы коммерческих банков (за минусом инфляции) выросли на 8% против соответствующего периода предыдущего года. Это означает, что банки получают свои доходы не в реальной экономике, а в большей степени в других сферах. Еще одним важным индикатором, который подтверждает эту тенденцию, доля кредитов среди источников капитальных инвестиций в экономику. Если проанализировать капитальные инвестиции по источникам финансирования, то Госстат зафиксировал, что в январе-марте 2018 года кредиты занимали 8,4%, за полугодие 7,5%, а за девять месяцев лишь 7%. То есть имеем нисходящую динамику, которая показывает, что украинские банки с небольшой охотой занимаются кредитованием реальной экономики”, – прокомментировал Укринформу ситуацию заведующий отделом экономико-математического моделирования и информационно-аналитического обеспечения финансово-экономических исследований Государственного учебно-научного учреждения “Академия финансового управления” Иван Богдан.

По его словам, поскольку денежный ресурс у банков довольно ограничен, то и распределяется он в активах таким образом, чтобы получить максимальную выгоду. На сегодня самые прибыльные активы это государственные ценные бумаги, в которые банки уже вложили около 400 млрд грн. Вложения в депозитные сертификаты НБУ (инструмент для регулирования денежного рынка. – Ред.) составили около 62 млрд грн. И собственно кредиты (без учета неработающих кредитов) составляют около 475 млрд грн. То есть объем вложений коммерческих банков в высокодоходные и безрисковые ценные бумаги государства и депозитные сертификаты НБУ в целом составляет более 50% их работающих внутренних активов. (Для сравнения, аналогичные показатели по другим странам: Польша – 28%, Румыния – 36%, Болгария – 29%, Германия – 25%)”.

На тот факт, что активы банков в последние годы остаются практически на одном уровне и увеличиваются преимущественно за счет роста курса доллара, обращает внимание и независимый финансовый аналитик Даниил Монин: “Экономика номинально активно растет, но это совсем не отражается на банковской системе. Скорее наоборот. Нонсенс в том что экономика просто научилась обходиться без банковской системы, и банковская система перестала выполнять основную свою функцию – выдача кредитов. Осталась только одна функция – проведение платежей”.

Высокие ставки – высокие риски

До определенной степени с экспертами можно согласиться. Ведь, несмотря на утверждение НБУ о возобновлении активности в кредитовании, объемы бизнес-кредитования вообще не впечатляют. И это понятно. Кто же из бизнесменов согласится взять долгосрочный кредит по цене в 20-22% годовых?

“Лично я не согласен с жесткими параметрами политики инфляционного таргетирования НБУ с 2016 года, поскольку инструмент учетной ставки, который используется для сдерживания инфляции, является по сути инструментом лишь сдерживанием инфляции спроса. А для того, чтобы у нас возобновился экономический рост нужно минимизировать влияние инфляции предложения (или еще ее называют инфляцией издержек), в т.ч. мерами структурной политики. В долгосрочной перспективе только сильная реальная экономика способна надежно защищать от инфляционных и девальвационных рисков”, – отмечает Иван Богдан.

По его мнению, в НБУ забывают о том, что в экономике остаются очень большие структурные инфляционные риски, которые вызваны трехкратной девальвацией национальной валюты в 2014-2015 годах, и значительным ростом цены на природный газ. Соответственно эти структурные шоки, которые получили субъекты хозяйствования, рано или поздно будут переложены на плечи конечного потребителя. “Это совсем другая природа инфляции, которая не связана с бизнес-циклами и циклическим перегревом экономики. В мировой практике такие инструменты как повышение учетной ставки довольно успешно применяются в развитых странах. Но обратите внимание, это в условиях развитых рынков, где высокая конкуренция и высокий уровень жизни. В нашем же случае отлучения реального сектора от кредитных ресурсов, является губительным фактором. Во всем мире бизнес работает с помощью привлеченных ресурсов, и их отсутствие – это гарантированный проигрыш в конкуренции”, – объясняет Иван Богдан.

Видимо, в Нацбанке это тоже более-менее понимают. Поэтому учитывая последние достижения, а именно:

в 2018 году экономический рост достиг максимума за последние 7 лет – реальный ВВП вырос на 3,4% (для сравнения: в 2014 году было падение ВВП на 6,6%; в 2015 – на 9,8%. В дореволюционном 2013-м был рост на 0,2%);

гривна за год, хоть и немного, но укрепилась;

инфляция снизилась до 5-летнего минимума – до 9,8% (для сравнения в 2015 году была 43,3%), в НБУ заговорили о возможности ослабления монетарной политики.

“На сегодня есть тенденция и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете уже 29-30 января”, – сообщил депутатам глава НБУ Яков Смолий.

Что ж, ждать новых – надеемся, оптимистичных – сигналов от экономики и регулятора осталось совсем недолго.

Оксана Полищук