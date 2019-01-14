Межбанк: доллар к 27,71/27,71 вернули с минимумов ранние интервенции НБУ, сменившиеся покупками СКВ нерезидентами

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Довольно рано, около 10.05 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили ожидания снижения, опустившись на указанное время к 27,60/27,65 UAH/USD на фоне преобладания продаж СКВ.
Чуть погодя рынок изрядно встревожил регулятора появившимися оферами доллара по 27,59 UAH/USD.
Откат произошел, несмотря на пролонгацию расширения гривневой ликвидности, на которую указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн грн к отметке 58 508,5 млн грн.
В среду на рынок поступила двойная порция внешнеторгового выторга, в этом все дело.
Раннее появление на межбанке регулятора с гривневой интервенцией с платформы Matching по 27,60 UAH/USD обеспечило отскок курса «американца» до 27,62/27,67 UAH/USD по состоянию на 10.26 Киева.
Регулятор агрессивной и ранней покупкой СКВ на межбанке задал восходящий ее тренд к немалой радости экспортеров, которым сегодня предстоят объемные обязательные продажи доллара. По состоянию на 10.35 курс безналичного «американца» вырос к 27,65/27,70 UAH/USD.
Впрочем, со слов непосредственных участников торгов, регулятору немного погодя оказали помощь скупавшие валюту нерезиденты.
Распродавшиеся накануне «варяги» интенсивно скупали СКВ, сумев поднять ее цену на межбанке около 11.02 Киева до 27,67/27,72 UAH/USD.
Реагируя на покупки доллара нерезидентами, экспортеры начали придерживать валюту, обеспечивая ее рост к 27,71/27,76 UAH/USD по состоянию на 11.12 Киева.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,760 / 27,800
евро – 31,521 / 31,564
российский рубль – 0,4175 / 0,4184
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1360 / 1,1361
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