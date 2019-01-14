Facebook начал разрабатывать систему для связи со спутниками через лазеры

Дочерняя компания Facebook начала разрабатывать систему для связи со спутниками с помощью лазеров. Для проекта уже построили две новые обсерватории на горе Маунт-Вилсон.

Об этом сообщило издание IEEE Spectrum.

Строительство спутников осуществляет компания PointView, также она работает над экспериментальной системой спутников Athena.

По данным издания, PointView – это дочерняя компания Facebook. В апреле она подала запрос на разрешение тестирования радиосигнала в Е-диапазоне.

В запросе говорится, что проект будет назначен «для предоставления мобильного доступа в недоступных зонах».

Согласно документу, компания начала строительство двух обсерваторий на горе Маунт-Вилсон в США в июле 2018 года и прошла проверки связи в декабре.

Издание отмечает, что Facebook давно интересуется лазерным и оптическим способами передачи данных, поскольку они могут передавать больше информации, чем с помощью радиопередач.

Кроме того, такой способ коммуникации лучше защищен от взлома.