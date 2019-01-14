Facebook начал разрабатывать систему для связи со спутниками через лазеры

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Дочерняя компания Facebook начала разрабатывать систему для связи со спутниками с помощью лазеров. Для проекта уже построили две новые обсерватории на горе Маунт-Вилсон.
Об этом сообщило издание IEEE Spectrum.
Строительство спутников осуществляет компания PointView, также она работает над экспериментальной системой спутников Athena.
По данным издания, PointView – это дочерняя компания Facebook. В апреле она подала запрос на разрешение тестирования радиосигнала в Е-диапазоне.
В запросе говорится, что проект будет назначен «для предоставления мобильного доступа в недоступных зонах».
Согласно документу, компания начала строительство двух обсерваторий на горе Маунт-Вилсон в США в июле 2018 года и прошла проверки связи в декабре.
Издание отмечает, что Facebook давно интересуется лазерным и оптическим способами передачи данных, поскольку они могут передавать больше информации, чем с помощью радиопередач.
Кроме того, такой способ коммуникации лучше защищен от взлома.
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