Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет

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Глава Европейской комиссии Марош Шефчович сделал предложение Украине по новому контракту на транзит российского газа после 2019 года.
После фактического провала трехсторонних (Украина-ЕС-Россия) переговоров по транзиту газа 21 января в Брюсселе, еврокомиссар сообщил, что новый контракт должен быть минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита – на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год, передают Украинские Новости.
“С моей точки зрения, новый контракт должен быть долгосрочным – на 10+ лет. Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией”, – говорит Шефчович.
При этом тариф на транзит должен отражать затраты на услугу и зависеть от забронированного объема транзита газа.
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