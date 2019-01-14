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Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет

Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет

Глава Европейской комиссии Марош Шефчович сделал предложение Украине по новому контракту на транзит российского газа после 2019 года.

После фактического провала трехсторонних (Украина-ЕС-Россия) переговоров по транзиту газа 21 января в Брюсселе, еврокомиссар сообщил, что новый контракт должен быть минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита – на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год, передают Украинские Новости.

“С моей точки зрения, новый контракт должен быть долгосрочным – на 10+ лет. Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией”, – говорит Шефчович.

При этом тариф на транзит должен отражать затраты на услугу и зависеть от забронированного объема транзита газа.

По материалам lb.ua
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