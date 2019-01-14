В самом сердце Парижа неизвестные сумели ограбить банк и скрыться

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Утром во вторник, 22 января, на Елисейских полях в Париже преступники ограбили один из банков. Об этом сообщает BFMTV.
Инцидент произошел около 08:30 по местному времени (07:30 по киевскому) в 8-м округе Парижа. Четверо вооруженных преступников ворвались в банк, захватили его работников и опустошили 30 банковских ячеек. При этом заложников удерживали несколько часов.
Сообщается, что преступникам удалось скрыться. По информации пожарных, во время ограбления один человек получил легкие ранения. Общая стоимость похищенного пока неизвестна. Расследование взяло под контроль Управление по противодействию бандитизму.
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