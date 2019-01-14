Британцы могут закрыть 23 тысячи магазинов из-за Amazon

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2019 году на центральных торговых улицах британских городов может закрыться 23 тысячи магазинов и кафе. В целом это приведет к потере 175 тысяч рабочих мест, подсчитали в компании Altus Group, на которую ссылается The Guardian. Таким образом текущий год может стать хуже предыдущего, когда закрылось около 20 тыс магазинов, в результате чего работу потеряли 150 тыс человек.
В первую очередь такое снижение связано со все большим распространением онлайн-шоппинга и продолжающимся ростом интернет-гигантов, таких как Amazon.
Также негативно влияет на этот сектор и неопределенность, которая сохраняется вокруг Brexit. Речь идет как о торговых предприятиях, входящих в крупные сети, так и об отдельных мелких магазинах и кафе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян12 ч. назад - 2172 18
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ2 ч. назад - 493 15
"Укравтодор" инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур (инфографика)13 ч. назад - 1443 13
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регулятор4 ч. назад - 970 7
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мост11 ч. назад - 2363 7
ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняют7 ч. назад - 4200 2
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мост11 ч. назад - 2363 7
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — Омелян12 ч. назад - 2172 18
МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть14 ч. назад - 1876 3
Бизнес обеспокоен из-за очередной реформы налоговой - эксперт10 ч. назад - 1716 1
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2051
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4075 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10121 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2178 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1669