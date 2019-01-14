Британцы могут закрыть 23 тысячи магазинов из-за Amazon

В 2019 году на центральных торговых улицах британских городов может закрыться 23 тысячи магазинов и кафе. В целом это приведет к потере 175 тысяч рабочих мест, подсчитали в компании Altus Group, на которую ссылается The Guardian. Таким образом текущий год может стать хуже предыдущего, когда закрылось около 20 тыс магазинов, в результате чего работу потеряли 150 тыс человек.

В первую очередь такое снижение связано со все большим распространением онлайн-шоппинга и продолжающимся ростом интернет-гигантов, таких как Amazon.

Также негативно влияет на этот сектор и неопределенность, которая сохраняется вокруг Brexit. Речь идет как о торговых предприятиях, входящих в крупные сети, так и об отдельных мелких магазинах и кафе.