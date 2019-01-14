Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров сливочного масла

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По данным аналитической службы Ассоциации производителей молока (АПМ), за 10 месяцев 2018 года Украина экспортировала 24 428 тонн сливочного масла и вошла в топ-5 мировых экспортеров.
«Это на 17% больше, чем за отчетный период Еврокомиссии 2017 года, – говорит аналитик АВМ Яна Музыченко. – Что стало возможным за счет конкурентной цены на фоне, например, высоких европейских. К примеру, украинское масло в 2018 году стоило в среднем 4,5 долл./кг, тогда как европейское – 5-5,2 долл./кг», – говорит эксперт.
Возглавляет мировой рейтинг ТОП-экспортеров сливочного масла Новая Зеландия, которая экспортировала 410 365 т, на втором месте – страны ЕС, которые поставили на внешние рынки 151 253 т сливочного масла. Третью строчку занимает Беларусь – 73 041 т, четвертую – США, они экспортировали 43 691 т.
Кроме того, украинские экспортеры в тройке лидеров по поставкам на внешние рынки казеина.
Также Украина заняла восьмую позицию среди мировых экспортеров сухого и сгущенного молока. Украинские поставки на мировой рынок составили 22 188 т, опередив Турцию, которая поставила 21 114 т, однако уступив Канаде. Эта страна заняла седьмую строчку рейтинга с показателем – 61 635 т. В тройке лидеров по экспорту сухого и сгущенного молока страны ЕС – 758 818 т, США – 617 161 т и Новая Зеландия – 306 255 т.
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