Активы Коломойского остаются "замороженными" - ПриватБанк

Имущество и активы бывших акционеров Приватбанка остаются заблокированными решением суда.

Об этом заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл на пресс-конференции.

“В Лондонском суде было принято решение, что Англия не является подходящей юрисдикцией для этого кейса. Мы с этим не согласны и подали апелляцию”, – сказал Крумханзл.

“Сейчас апелляционный суд Англии рассматривает апелляцию. Решение по апелляции должно быть в течение первого полугодия 2019 года”, – добавил он.

По словам председателя правления ПриватБанка, заморозка активов бывших владельцев банка олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова осталась в силе.