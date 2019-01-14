Активы Коломойского остаются "замороженными" - ПриватБанк

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Имущество и активы бывших акционеров Приватбанка остаются заблокированными решением суда.
Об этом заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл на пресс-конференции.
“В Лондонском суде было принято решение, что Англия не является подходящей юрисдикцией для этого кейса. Мы с этим не согласны и подали апелляцию”, – сказал Крумханзл.
“Сейчас апелляционный суд Англии рассматривает апелляцию. Решение по апелляции должно быть в течение первого полугодия 2019 года”, – добавил он.
По словам председателя правления ПриватБанка, заморозка активов бывших владельцев банка олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова осталась в силе.
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