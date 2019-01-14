Как повлияет поддержка 5G на стоимость китайских смартфонов

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Поддержка 5G, бесспорно, стала одним из трендов на рынке смартфонов в 2019 году. Однако, новая технология повлияет на стоимость новых устройств.
Об этом сообщает Digitimes.
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Как информирует источник, близкий к поставщикам, китайские смартфоны, которые будут оснащены новой технологии, будут стоить на 75-80 долларов больше, чем аналоги без поддержки 5G.
Также известно, что розничная цена смартфонов с поддержкой 5G будет примерно на 20% выше себестоимости. Производители надеются, что такая цена станет приемлемой для потребителей, при этом позволит производителям повысить прибыльность производства смартфонов.
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