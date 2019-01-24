Госстат выяснил, что самые большие заработки в Винницкой области

Государственная служба статистики опубликовала финальный отчет, где показала, что за 2017 год украинцы увеличили свой доход на 10,9% – до 47,3 тыс грн в год.

Винницкая область является областью с самым большим заработком – на 14,9% больше, чем годом ранее.

Львовская область оказалась второй по увеличению доходов на 13,2%. На третьем месте разместилась Житомирская область с увеличением заработков на 13%.

В рейтинге абсолютных зарплат первое место получил Киев с заработком в 118,2 тыс грн в год в пересчете на человека. Жители Днепропетровской области заработали 57,3 тыс. грн, в Запорожской области заработок составил 54,2 тыс. грн, в Киевской – 50,7 тыс. грн, а в Одесской доход составил 50,1 тыс. грн. Меньше всего в 2017 году заработали в Донецкой области – по 25,3 тыс., и в Луганской области – по 16Ю4 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что более 4800 украинцев показали миллионные доходы. Доход в сумме больше одного миллиарда гривен, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.