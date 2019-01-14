Apple урегулировала спор с Valencell, обвинившей ее в краже технологии для Apple Watch

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Компания Valencell, специализирующаяся на выпуске биометрических сенсоров, по сообщениям, согласилась урегулировать длившийся три года конфликт с Apple, которую она обвинила в краже своих технологий для смарт-часов Apple Watch.
Valencell подала иск против Apple в связи с нарушением патентных прав в окружной суд США по восточному округу Северной Каролины ещё в январе 2016 года.
В иске производитель из Купертино обвиняется в нарушении четырёх патентов Valencell, касающихся технологии измерения сердечного ритма, а также в недобросовестной конкуренции и нарушении условий контракта, заключённого Apple с Valencell перед запуском Apple Watch.
Как сообщает технологический блог the5krunner, дело Valencell против Apple в настоящее время урегулировано, и ни одна из сторон не собирается давать никаких комментариев по этому поводу.
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