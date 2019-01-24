Назвали последствия массовой трудовой миграции

Украина заняла первое место в рейтинге прогнозируемого роста трудовой миграции. В этом году ожидается рост количества работников на 1,4%.

Поэтому возрастет налоговая нагрузка на украинцев. Это связано с необходимостью формировать бюджет и резервы Пенсионного фонда, говорится в аналитическом обзоре Global Economy Watch.

Чтобы формировать бюджет, придется увеличивать налоги, или снимать социальные функции государства.

В десятку стран с ростом трудовой миграции также вошли Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.

По словам аналитиков, основным методом борьбы с трудовой миграцией является улучшение условий и создание качественной среды жизни.