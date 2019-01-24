Артем Ковбель: приватизация в Украине. Скандалы, интриги, расследования

2019 год чиновники Фонда госимущества начали активно – со встречи с представителями МВФ.

Международную организацию очень интересовали темпы приватизации в Украине. А точнее, причины их отсутствия. Ведь за все время действия реформы достигнутый результат фактически равен нулю.

Немного статистики

Продажа объектов малой приватизации стартовала 5 июля прошлого года. К началу октября, по словам министра Кабмина Александра Саенко, состоялось более 100 аукционов, по итогам которых в бюджет удалось привлечь 173 млн грн.

На первый взгляд – впечатляет. Но если вспомнить, что к концу 2018 года правительство за счет малой приватизации намеревалось пополнить казну аж на 21 млрд грн – становится грустно. И очевидно, что процесс приватизации изначально шел медленнее, чем хотелось бы.

Ускориться так и не удалось. Всего в 2018 году планировалось отправить на продажу более 800 объектов малой приватизации, их даже своевременно внесли в систему «Прозорро». Но на реальные торги выставили только 500 предприятий, из которых выкуплено менее половины. К концу года план по малой приватизации оказался выполненным лишь на 2%, о чем прямо говорили в Кабмине. Невероятно удручающая цифра. Но в украинских реалиях почти естественная.

Дело в том, что все попытки приватизации в нашей стране идут со скрипом. Возьмем последние несколько лет для примера. В 2014 году, по уведомлениям Фонда госимущества, приватизировать предполагалось 164 объекта, а по факту же вышло 100.

В 2015 году ФГИ называл уже цифру 342, по факту получилось 117. В 2016 году под «пресс» приватизации планировалось отдать 450 предприятий, в действительности же продали 140. Естественно, и в госбюджет попало средств в разы меньше, чем ожидалось. В 2016 году, например, планировалось собрать 17,1 млрд грн, а вышло 189 млн грн. Это около 1% ожидаемой суммы.

А тем временем в Украине уже стартует большая приватизация. Кабмин уже подготовил «продажный» список из 16 предприятий. Торги по ним должны пройти в ближайшее время. Учитывая, однако, прошлый опыт, в эффективность процедуры верится с трудом.

Причины

Приватизация в Украине всегда была процедурой совершенно непрозрачной и абсолютно хаотичной. С появлением системы «Прозорро» ситуация, конечно, улучшилась, а тут вот еще и новый Закон о приватизации подоспел. Но, к сожалению, всех проблем он не решил.

Так, в новом законе о приватизации предусмотрено, например, что оценку объектов должна проводить аукционная комиссия, и стартовая цена определяется на уровне балансовой стоимости.

Когда продается предприятие, обладающее активами с определенной балансовой стоимостью – проблем не возникает. Но если предприятие имеет еще и пассивы (долги, обязательства), которые чаще всего в несколько раз превышают стоимость активов, это существенно занижает его стартовую стоимость. В таком случае его в буквальном смысле можно купить за копейки. А в Украине почти все госпредприятия обременены такими пассивами.

Проблему создает неопределенность с землей. Поскольку продажа последней в Украине сейчас запрещена, инвестор, покупая предприятие, вынужден брать землю, на которой оно расположено, в аренду. Естественно, многих такая необходимость отпугивает своей непредсказуемостью. Покупая компанию, инвестор хочет контролировать все, что с ней связано, а тут ему в прямом смысле предлагают кота в мешке.

Опасения вызывает и норма законодательства, в соответствии с которой стоимость предприятия можно снизить на 25% а случае, если не будет покупателя. Она же предусматривает и повторное занижение цены уже на 50%, если первая скидка не подстегнет продажу. Таким образом можно даже стратегически важные объекты продать за бесценок заинтересованным лицам.

Наконец, стоит признать: для приватизации сейчас не подходящее время. Медленное экономическое развитие, коррупция, рейдерские захваты, военное положение, не так давно действовавшее в Украине, – все это совершенно не способствует инвестиционной активности.

Политические выборы также усиливают неопределенность на рынках. Заинтересованные в покупке лица смогут и наверняка будут играть на этом, сбивая стоимость компаний на торгах до минимальной.

Так нужна ли тогда приватизация?

Закономерный вопрос. Если и обстановка не располагает, и политическая воля слабая, то, может, бог с ней, с приватизацией? Отложить до лучших времен, да и дело с концом. Но в текущих реалиях эта опция уже неактуальна, к сожалению. Приватизацию и так слишком долго откладывали. Сегодня это уже вопрос не возможности, но необходимости. Приватизация Украине нужна, потому что:

1. Необходимо уменьшить нагрузку на бюджет. Проще говоря, сбросить балласт. На начало 2019 года в Украине насчитывается 3364 госпредприятия, из которых хоть как-то работающих – всего 1594. То есть, более половины компаний просто абстрактно существуют в своей реальности, не приносят никакой выгоды, но при этом на их поддержку из бюджета регулярно выделяются некие средства. Зачем и кому это нужно? В стране полно других сфер, требующих государственного финансирования. В этом смысле решение избавиться от лишних для страны активов вполне логично.

2. Государство не способно обеспечить надлежащее управление своим предприятиям. Единственное, чему оно поспособствовало за 27 лет независимости – это их упадку и коррупции. Они якорем тянут украинскую экономику вниз. Никаких реальных сдвигов в лучшую сторону не произошло, и вряд ли произойдет в ближайшей перспективе. Так почему бы не отдать эти активы тем, ко действительно сможет навести порядок? Но не украинским капиталистам – это мало что изменит. Как говорится, те же яйца, только в профиль. Логичнее продавать активы крупным транснациональным компаниям, которые ценят свою репутацию и умеют с выгодой использовать ресурсы.

3. Нужны инвестиции. Инвестиции – наиболее быстрый способ наполнять бюджет. А кроме того – стимулировать рост экономики. Не только за счет прямых денежных вливаний. Ведь если новые владельцы смогут вывести госкомпании из убытка, последние будут давать ВВП, улучшая в общем экономические показатели страны.

4. Украина улучшит свой инвестиционный имидж. Сам факт наличия Закона о приватизации, который четко объясняет всю механику процесса, уже является положительным сигналом для инвесторов. Сигналом о том, что в Украине, пусть медленно и со скрипом, но реформы проводятся.

Да и несмотря на ряд недостатков, новый закон имеет и положительные стороны. Так, он позволяет составлять договор о приватизации в соответствии с английским правом. Благодаря этому иностранному инвестору не нужно разбираться в дебрях украинского законодательства. Он сможет осуществить покупку и приватизацию госимущества на основании знакомых ему юридических норм.

Закон о приватизации также гарантирует защиту украинским предприятиям. Он обязывает стороны при заключении договора о приватизации обеспечить сохранность основных видов деятельности предприятия, обеспечивать социальные гарантии сотрудникам и т.д. То есть, закон сводит на нет самый распространенный страх украинцев о том, что частные собственники уволят всех сотрудников, а предприятие и вовсе закроют или полностью перепрофилируют его.

Вывод

Как ни крути, приватизация Украине нужна. Слишком уж обременительно маленькому украинскому бюджету тащить на себе свыше 3 тыс. госпредприятий. Вопрос скорее в том, как именно ее проводить. Недостатки текущего закона о приватизации вкупе со сложными экономическими условиями значительно снижает эффективность процесса.

В такой ситуации остается, разве что, надеяться на МВФ. В конце концов, представители фонда пообещали помочь в этом деле. Может, тогда ситуация сдвинется с мертвой точки, и Украина, наконец, закроет вопрос, с которым разбирается уже 27 лет.

Артем Ковбель, партнер Kreston GCG