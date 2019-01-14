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Amazon, Apple и Google возглавили рейтинг самых дорогих брендов по версии Brand Finance

Amazon, Apple и Google возглавили рейтинг самых дорогих брендов по версии Brand Finance

Рейтинг, в который вошло 500 брендов, возглавила Amazon.

По оценке авторов рейтинга, за прошлый год бренд интернет-ритейлера подорожал на 24,6%, с $150,8 миллиардов до $187,9 миллиардов.

Второе место занял бренд Apple. Его стоимость за прошедший год увеличилась на 5%, с $146,3 милиардов до $153,6 миллиардов.

На третьем месте рейтинга разместился Google. По данным Brand Finance, стоимость этого бренда выросла на 18,1%, с $120,9 миллиардов до $142,7 миллиардов.

В топ-10 также вошли Microsoft, Samsung, телекоммуникационная группа AT&T, Facebook, китайская банковская группа ICBC и телекоммуникационная группа Verizon, а также China Construction Bank.

Из первой десятки за год выбыл бренд Walmart – компания заняла 11-ую строчку.

По материалам НВ
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