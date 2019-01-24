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За 2018 год объем субсидий на оплату коммуналки уменьшился на треть

За 2018 год объем субсидий на оплату коммуналки уменьшился на треть

За 2018 год объем субсидий, выданных на оплату коммунальных услуг, уменьшился почти на треть (32,1%). Жителям сел выдали 843 млн грн, а городским – 1,8 млрд грн

Об этом сообщает Госстат.

В 2017 жители городов получили 2,8 млрд грн субсидий, а жители сел – 1,1 млрд грн. Государство компенсировало примерно 700 грн оплаты услуг для каждой семьи.

Всего в 2018 году 7,4 тысячи семей обратились за субсидиями – это на 8,9% меньше, чем в 2017 годом. В процентном соотношении жители городов отправили 66,5% заявок на субсидии.

Мои fiнансы:

Причины отказа в субсидии:

  • Долг при оплате жилищно-коммунальных услуг более 2 мес.
  • Безработный трудоспособного возраста, который не стоит на учете.
  • Если вы имеете квартиру более 120 кв. м или дом более 200 кв. м.
  • Если вы владеете автомобилем премиум-класса (возраст менее 5 лет).
По материалам Finance.UA
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