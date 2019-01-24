За 2018 год объем субсидий на оплату коммуналки уменьшился на треть

За 2018 год объем субсидий, выданных на оплату коммунальных услуг, уменьшился почти на треть (32,1%). Жителям сел выдали 843 млн грн, а городским – 1,8 млрд грн

Об этом сообщает Госстат.

В 2017 жители городов получили 2,8 млрд грн субсидий, а жители сел – 1,1 млрд грн. Государство компенсировало примерно 700 грн оплаты услуг для каждой семьи.

Всего в 2018 году 7,4 тысячи семей обратились за субсидиями – это на 8,9% меньше, чем в 2017 годом. В процентном соотношении жители городов отправили 66,5% заявок на субсидии.

Мои fiнансы:

Причины отказа в субсидии:

Долг при оплате жилищно-коммунальных услуг более 2 мес.

Безработный трудоспособного возраста, который не стоит на учете.

Если вы имеете квартиру более 120 кв. м или дом более 200 кв. м.