За 2018 год объем субсидий на оплату коммуналки уменьшился на треть

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За 2018 год объем субсидий, выданных на оплату коммунальных услуг, уменьшился почти на треть (32,1%). Жителям сел выдали 843 млн грн, а городским – 1,8 млрд грн
Об этом сообщает Госстат.
В 2017 жители городов получили 2,8 млрд грн субсидий, а жители сел – 1,1 млрд грн. Государство компенсировало примерно 700 грн оплаты услуг для каждой семьи.
Всего в 2018 году 7,4 тысячи семей обратились за субсидиями – это на 8,9% меньше, чем в 2017 годом. В процентном соотношении жители городов отправили 66,5% заявок на субсидии.
Причины отказа в субсидии:
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