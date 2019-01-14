Группа "Приват" снова сменила юрлица 739 заправок

Группа “Приват” в октябре-ноябре 2018 года провела очередную ротацию юридических лиц, которые руководят ее сетью автозаправочных станций.

Об этом свидетельствует анализ enkorr перечня юрлиц сети за период с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года.

Перерегистрация коснулась 739 АЗС “Привата” в 16 областях. 31 “старая” компания была заменена на 31 “новую”, созданную преимущественно в 2018 году.

Компании, попавшие под ротацию, управляли АЗС под брендами “Авиас”, ANP, Sentosa и др. с сентября-октября 2017 года.

Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит более половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь компаний передали новым восьми юрлицам 143 станции.

Напомним, предыдущая масштабная ротация компаний-операторов АЗС “Привата” проходила в сентябре 2017-го, тогда в ней были задействованы 715 станций и 30 новых юрлиц.

На сегодня розничная сеть “Привата” состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.

Формально управление сетью АЗС “Привата” осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может проводиться с целью избежания уплаты налогов, чтобы избежать штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.