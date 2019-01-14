Межбанк: доллар консолидировался на отметке 27,93/27,95 UAH/USD на фоне нехватки покупателей валюты

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Довольно рано, около 09.38 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили ожидания роста, «анонсированного» понедельничным предфинишным «подскоком дохлой кошки», приподнявшись на указанное время к 27,95/28,00 UAH/USD на фоне некоторого преобладания спроса.

Сохранив восходящий тренд, пара доллар-гривня по состоянию на 10.15 Киева поднялась к 27,98/28,02 UAH/USD.

Однако, вскоре эти «верхи» были проданы, уронив СКВ около 10.26 на уровень 27,92/27,93 UAH/USD

Утренние «муки выбора» направления движения рынка «зеленого» безнала сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности.

На это указывало повышение с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Сохранение восходящего тренда гривневой ликвидности дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».

Меж тем, около 10.42 котировки безналичного «американца», возобновив рост, оказались на отметке 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.

К 11.05 Киева сложилось впечатление, что покинув межбанк накануне, когда работался доллар непопулярным в Украине валютированием «завтра», покупатели во вторник не вернулись на рынок. Ликвидность сделок в безналичной паре доллар-гривня из-за этого оставалась на очень низком уровне.

Тем временем, около 11.10 котировки безналичного доллара все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD на фоне низколиквидной равновесной торговли.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,94/ 27,97

евро – 31,76 / 31,77

российский рубль – 0,420/ 0,421

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