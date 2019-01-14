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Facebook тестирует новое приложение

Facebook тестирует новое приложение

Facebook несколько месяцев ведёт разработку нового приложения LOL.

Оно рассчитано на подростков и будет тематической лентой в рамках общей социальной сети.

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LOL позиционируют как решение для просмотра мемов, GIF-анимации и забавных видеороликов.

В самой компании подтвердили факт разработки и уточнили, что сейчас программа проходит этап закрытого бета-тестирования в США. В нём принимают участие ученики старших школ, которые подписали договор о неразглашении.

В рамках приложения будет несколько категорий: For You (Для тебя), Animals (Животные), Fails (Провалы), Pranks (Розыгрыши) и так далее. Контент будет выбираться с популярных тематических страниц Facebook. Также туда можно будет загружать свои ролики или указывать адреса для загрузки из внешних источников.

Это уже далеко не первая попытка со стороны Facebook заинтересовать подростковую аудиторию.

Новинка не будет частью видеораздела Watch. Сроки выхода новинки на рынок пока не уточняются.

По материалам 3dnews.ru
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