Facebook тестирует новое приложение

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Facebook несколько месяцев ведёт разработку нового приложения LOL.
Оно рассчитано на подростков и будет тематической лентой в рамках общей социальной сети.
Читайте также: Facebook потратит $7,5 миллионов на изучение этических проблем ИИ
LOL позиционируют как решение для просмотра мемов, GIF-анимации и забавных видеороликов.
В самой компании подтвердили факт разработки и уточнили, что сейчас программа проходит этап закрытого бета-тестирования в США. В нём принимают участие ученики старших школ, которые подписали договор о неразглашении.
В рамках приложения будет несколько категорий: For You (Для тебя), Animals (Животные), Fails (Провалы), Pranks (Розыгрыши) и так далее. Контент будет выбираться с популярных тематических страниц Facebook. Также туда можно будет загружать свои ролики или указывать адреса для загрузки из внешних источников.
Это уже далеко не первая попытка со стороны Facebook заинтересовать подростковую аудиторию.
Новинка не будет частью видеораздела Watch. Сроки выхода новинки на рынок пока не уточняются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 795 25
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — ОмелянВчера, 10:30 - 2274 20
"Укравтодор" инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур (инфографика)Вчера, 09:30 - 1490 14
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 250 7
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 1187 7
ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняютВчера, 15:47 - 4418 5
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мостВчера, 12:00 - 2433 7
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — ОмелянВчера, 10:30 - 2274 20
ООН назвала криптовалюты «новым рубежом» в мире финансовВчера, 14:30 - 1905
МВФ дал новый прогноз по ценам на нефтьВчера, 08:30 - 1899 3
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2057
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4083 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10128 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2182 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1671