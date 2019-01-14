Госкомпании обяжут отчитываться онлайн

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Начиная с 2019 года, украинские госпредприятия должны будут отчитываться в электронном виде. Указ по запуску единой электронной базы автоматизированного сбора, анализа, сведения отчетности и информации по фискальным рискам госпредприятий издали министерства финансов и экономического развития. Документ был подписан 11 января, но точная дата введения системы пока неизвестна, сообщает правительственный портал.
Нововведение должно упростить госпредприятиям процедуру подачи отчетности в соответствующие министерства.
Так чиновники хотят повысить прозрачность деятельности предприятий. Согласно действующему законодательству, в настоящий момент все планы и отчеты госпредприятий направляются в бумажном виде.
Согласно проекту Минэкономразвития, госкомпаниям предлагается использовать единый формат для отчетов, сведения данных, электронных подписей для удостоверения источников и системы контроля уже заполненных документов.
Чиновники считают, что нововведение оптимизирует проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности госпредприятий и поможет обнаружить финансовые риски для более эффективного управление госимуществом.
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