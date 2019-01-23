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Через систему электронных платежей за год прошло 25 трлн грн - НБУ (инфографика)

Через систему электронных платежей за год прошло 25 трлн грн - НБУ (инфографика)

За 2018 через систему электронных платежей Национального банка Украины произведено 357 млн ​​начальных платежей на сумму 25 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 19% по сумме, чем в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,4 млн начальных платежей на сумму 101 млрд грн.

Структура платежей в системе в 2018 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

  • до 1 тыс. грн – 53%
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 43%
  • от 100 тыс. грн и более – 4%

по сумме более всего платежей приходилось на крупные платежи:

  • до 1 тыс. грн – менее 1%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 7%;
  • от 100 тыс. грн и более – 92%;

По материалам Finance.UA
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