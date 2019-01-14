Франция оштрафовала Google на 50 миллионов евро

Во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (CNIL) обязала Google выплатить 50 миллионов евро штрафа за плохое информирование пользователей о судьбе их личных данных.

Об этом сообщает NOS.

“Google был оштрафован на 50 миллионов евро французским регулятором CNIL. После расследования регулятор пришел к выводу, что компания не информирует пользователей должным образом о том, какие данные собираются, как долго хранятся и какие личные данные используются для персонализированной рекламы”, – говорится в сообщении.

Компании вменяют сразу несколько нарушений.

Некоторые детали доступа Google к личным данным пользователей скрыты слишком далеко на сайте и требуют дополнительных действий.

Комиссия решила, что текст соглашения об обработке персональных данных недостаточно информативен и однозначен.

Google неправильно запрашивает разрешение на обработку персональных данных в рекламных целях. Пользователи не получают достаточно четких разъяснений. Кроме того, разрешение, который Google получает от своих пользователей, не является конкретным и однозначным, что требуется согласно нового законодательства о конфиденциальности.

Комиссия оштрафовала компанию на максимально возможную по правилам сумму. Суровость наказания объясняется длительностью нарушений Google.