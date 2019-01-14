Максим Пархоменко: Украина и МВФ. Что пообещала наша страна Фонду в тексте меморандума?

В канун 2019 года Украина получила новый транш от МВФ. Данное событие было сопряжено с одним из главных условий по повышению цен на газ для населения. Также оно запускает программу до 2020 года, которая будет связана с дополнительными требованиями, указанными в меморандуме работы с МВФ.

Некоторые политики, прочитав его, уже успели окрестить это поражением правительства, которое выражается в ограничении роста экономики Украины в будущем. В целом, данные заявления тождественны с любыми лозунгами популистов в ЕС, которые говорят о давлении Брюсселя на экономику страны. И в целом это связано с тем, что новые требования МВФ, как и бюджетные правила в ЕС, не позволяют иметь большие “дефициты бюджетов” и вести крайне расточительную политику.

Итак, наиболее важным требованием МВФ, которое будет максимально быстро ощутимо населением, это рост тарифов.

В предвыборных обещаниях политиков регламентируется снижение цен на ресурсы, но в реальности это миф, который невозможно будет достигнуть, пока мы импортируем ресурсы извне. Также к следующему году цена газа достигнет 12 000 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, уже в платежках в следующем году можно ожидать увеличения стоимости тепла примерно на треть.

В рамках договоренностей с МВФ указывается не повышение стоимости газа до 12 тысяч гривен, а именно рыночная цена. Это означает, что если на рынке цены на газ снизятся до 10 тыс., это и будет рыночная цена, или вырастут до 15 тыс. за счет девальвации курса.

Таким образом, МВФ создает в Украине рынок газа и формирует условия для него. Но реализовать его возможно только при отсутствии монополиста на рынке. В этом должно помочь второе условие, а именно разделение Нафтогаза на две части, в результате чего появится транспортная компания под названием “Магістральні газопроводи України”. Именно она будет обслуживать инфраструктуру и компанию, которая генерирует сырье, то есть сам Нафтогаз.

Это показывает, что законодательство пишется в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС. Такой подход позволит сформировать рынок, на котором в будущем могут появится продавцы газа, кроме Нафтогаза, которые могут продавать газ покупателям напрямую, минуя облгазы и посредников.

В идеале должна появиться новая система, к примеру, как сейчас вы подключаетесь к интернету. Это может быть хаб на западе Украины наподобие существующих в Германии или Австрии, на котором между покупателями и продавцами и будет определяться будущая цена, а не в кабинетах чиновников.

В дальнейшем это может позволить создать прозрачную инфраструктуру ценообразования и снизить стоимость газа, при этом повысив его качество.

Лучше всего ориентироваться на европейскую модель ценообразования, которая исходит не из расчета затраченных кубов газа, а из расходуемой энергии, которая выражается в калориях или ваттах. Это позволит украинцам платить за реальную энергию, а не за газовую смесь непонятного состава, которую делают с целью экономии самого газа, теплоемкость которого на практике невозможно оценить, а оплачивать нужно в полной мере.

История с приватизацией длится уже не первую каденцию различных парламентов и президентов, но не дает результата. В итоге мы имеем нерыночные цены, по которым уходят в частную собственность предприятия, или вообще не продаются. Также с учетом последних приватизаций, когда собственность возвращается обратно на баланс государства, вряд ли будет легко найти новых инвесторов для реализации данного требования.

При этом данные изменения все равно не повлекут за собой системных процессов в экономике, поэтому фактор приватизации не стоит на первом месте.

Важнее антикоррупционный суд и его работа с июня 2019 года, что и прописано в Меморандуме. Этот вопрос можно решить крайне быстро, но в тоже время он может усложниться из-за выборов, которые вскоре будут проходить. В целом реализация данного положения будет зависеть от нового президента.

Подводя итоги, можно смело сказать, что реформы, которые предлагает МВФ, реальны для Украины и нужны. Несмотря на болезненность их реализации.

Как известно, лечение не всегда является приятным, особенно для сфер, которые вплотную обросли коррупцией.

Итогом может считаться более рыночная экономика с более высоким уровнем защиты капитала, который в дальнейшем будет интегрирован в мировые рынки.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари