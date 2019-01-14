Анна Вангородская: что такое «коммерческая тайна» и как компании её защитить?

Действующее законодательство Украины различает несколько видов информации и делит ее на открытую и закрытую (та, которая с ограниченным доступом). Конфиденциальная информация и коммерческая тайна относятся к такому виду информации как закрытая.

Существенной проблемой на сегодняшний день является то, что унифицированный закон о коммерческой тайне и конфиденциальной информации в Украине не принят. В связи с этим статус закрытой информации приходится определять с учетом положений многих нормативных актов.

Согласно положениям ч.2 ст. 21 Закона Украины «Об информации» конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. Конфиденциальная информация может распространяться по желанию (согласию) соответствующего лица в определенном ею порядке в соответствии с предусмотренными ею условиями, а также в других случаях, определенных законом.

Соответственно ч.1 ст.1 Гражданского кодекса Украины коммерческой тайной является информация, которая является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной форме и совокупности ее составляющих является неизвестной и не является легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с видом информации, к которому она принадлежит, в связи с этим имеет коммерческую ценность и была предметом адекватных существующим обстоятельствам мер по сохранению ее секретности, принятых лицом, которое законно контролирует эту информацию.

Виды и варианты защиты закрытой информации

Одной из составляющих обеспечения защиты бизнеса с экономической стороны, является защита коммерческой и конфиденциальной информации компании.

Существенным является факт, что информация, которая обозначена действующим законодательством как конфиденциальная, не нуждается в каких-либо дополнительных защитных действиях или закрепления во внутренних документах компаний.

Такого рода информация включает в себя информацию о физическом лице, его национальность, образование, семейное положение, религиозные убеждения, состояние здоровья, а также адрес, дата и место рождения, паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов и прочее.

Для эффективного обеспечения информационной безопасности бизнеса, необходимо обозначить исчерпывающий перечень конфиденциальной информации, а также информации, которая содержит в себе коммерческую тайну, и это все документально закрепить в соответствующих внутренних документах компании.

Компания самостоятельно устанавливает объем сведений, которые составляют коммерческую тайну, и определяет способы защиты такой информации.

Действующим Постановлением Кабинета министров Украины от 09.08.1993 года №611 установлен перечень информации, которая не может быть отнесена к информации, составляющей коммерческую тайну.

Таким образом, компания согласно ч.1 ст. 36 Хозяйственного кодекса Украины может отнести к конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну, любую информацию, которую считает важной и ценной, недоступной для всех субъектов, а поэтому такая информация нуждается в защите от ее разглашения или несанкционированного использования, за исключением информации, в соответствии с законодательством не может быть информации с ограниченным доступом.

Рекомендую обозначить как коммерческую тайну следующую информацию:

о продуктах, товарах и услугах компании;

о контрагентах компании и отношения с ними (например, договора, подписанные с контрагентами, информацию о преддоговорных процессах, условия партнерских программ и др.);

о собственных аналитических обзорах рынка, маркетинговых исследованиях;

об уровне прибыли и ценовой политике компании;

о финансовых и административных планах развития Компании;

любая финансовая, статистическая и управленческая информация (например, описание бизнес-процессов, идеи, которые дают компании преимущества над конкурентами, секреты производства, «Ноу-хау», планы развития Компании, новые продукты, товары, услуги компании);

Перейдем к самому важному – рекомендациям по разработке способов и средств защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

Считаю, что существуют несколько этапов для построения качественной защиты бизнеса от разглашения:

1. Первое, что необходимо – это обозначить круг лиц, которые будут иметь доступ к информации компании. Таких лиц для удобства можно разделить на внутренних субъектов (штатные работники, субъекты, которые сотрудничают с компанией на условиях представительства или действуют от имени компании, но имеют статус субъекта хозяйственной деятельности) и внешних (контрагенты, партнеры, конечные потребители, покупатели и т.д.).

2. Второе – разработать комплекс административных, организационно-правовых и превентивных мер направленных на определение перечня данной информации, обеспечения установления четкого внутреннего порядка доступа к информации, ее использования и хранения, а также обеспечение установления режима конфиденциальности указанной информации и установления ответственности за нарушение условий конфиденциальности.

Относительно внутренних субъектов необходимо разработать Положение об информационной безопасности компании, положение о доступе к конфиденциальной информации и коммерческой тайне и ее распространении, а также использовании, ответственность за нарушение условий конфиденциальности.

Рекомендую в данный документ включить такие положения: о функциях руководства компании в сфере защиты информации, доступе к этой информации; порядке принятия и учета информации; механизме обеспечения сохранения информации; об условиях распространения информации и предоставления доступа к ней; об ответственности за незаконное распространение информации.

Как дополнение к данному приложению необходимо составить список – полный перечень информации, с ограниченным доступом, ее содержание, форма выражения данной информации (бумажный документ или электронный носитель) и сферы применения.

Следующим шагом будет ознакомления всех наемных сотрудников под роспись с данным положением, где указано, что на него возлагается обязанность соблюдать условия Положения и требований конфиденциальности, так же что ему известна ответственность за ее разглашение.

Еще одним документом, который регулирует правоотношения компании с внутренними субъектами, может быть договор о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

Данный договор не всегда в полном объеме «enforceable», а скорее имеет дополнительное превентивное действие на официально трудоустроенных работников. Но несомненным плюсом такого договора является возможность детализации ответственности (например, установление штрафа) за разглашение закрытой информации, хоть она и не предусмотрена трудовым законодательством Украины.

Относительно внешних субъектов можно разработать договора о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны и установить штрафные санкции за нарушение такого договора.

Заключение коммерческих договоров с контрагентами должно сопровождаться заключением отдельных договоров о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

В них предусматриваются условия использования информации с ограниченным доступом, а также имущественная и уголовная ответственность за незаконное ее разглашение.

Предупреждение об уголовной ответственности является очень действенным профилактическим средством для предупреждения нарушения условий конфиденциальности. Очень важным в таком случае является подписание Акта приема-передачи информации с полным перечнем информации, передаваемой субъекту.

Если работаете в Интернете

В случае, если компания занимается деятельностью через всемирную сеть Internet, то целесообразно разместить на сайте рядом с Публичным договором отметку о том, что пользователь ознакомлен с положением о конфиденциальности информации и что соглашаясь с условиями Публичного договора пользователь принимает на себя обязанность по неразглашению закрытой информации.

Ответственность за сбор, разглашение, использование данных, которые являются конфиденциальной информацией и/или коммерческой тайной, предусмотрена Гражданским кодексом Украины (ст. 431, ст. 432, ст. 623), Хозяйственным кодексом Украины (ст. 32, ст. 36, ст. 37, ст. 162), Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», Кодексом об административных нарушениях (ст. 164-3), Уголовным кодексом Украины (ст. 231, ст. 232, ст. 361, ст. 361-2).

Что делать, если информацию «слили»?

Человеческий фактор иногда играет решающую роль, и часто контрагенты и наемные работники, буквально «сливают» информацию третьим лицам, в таком случае мы разработали порядок действий для минимизации последующих рисков.

1. Необходимо установить круг лиц, которые совершили незаконное разглашение коммерческой тайны или конфиденциальной информации.

2. Если это был наемный работник компании, тогда он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, согласно ст. 147 Кодекса законов о труде – выговор или увольнение.

3. Если это был контрагент и/или партнер компании, то рекомендовано направить претензию об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором о неразглашении. В таком случае нужно ссылаться на взыскание убытков, которые повлекло незаконное разглашении закрытой информации, и позаботиться о доказательной базы.

4. В случае если контрагент не выполнил условия претензии, компания может обратиться в суд с иском о возмещении вреда и взыскании штрафных санкций (согласно ст. 162 Хозяйственного кодекса Украины, ст. 432 Гражданского кодекса Украины, ст. 21 и ст. 24 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»).

5. После вступления решения суда в законную силу, компания обращается в исполнительную службу с целью принудительного исполнения решения суда о взыскании задолженности.

Анна Вангородская, адвокат, управляющий партнер Юридической компании «BLF Group»