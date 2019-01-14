МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП

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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%.
Об этом говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).
В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.
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Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. – до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.
Оценка роста экономики Индии в 2019 году повышена на 0,1 п.п. – до 7,5%, в 2020 году ожидается ускорение роста до 7,7%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним – 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. ВВП Бразилии, по мнению МВФ, вырастет в 2019 году на 2,5% (ранее ожидалось повышение на 2,4%).
В экономиках стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 2,2% (ранее оценивался в 2,4%). Без учета России, рост экономики которой ухудшен на 0,2 п.п. – до 1,6%, ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,7% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2020 году – также 3,7%.
Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году снижена на 0,1 п.п. – до 2%, в 2020 году, по мнению фонда, произойдет замедление роста до 1,7%.
Прогноз роста экономики США остался неизменным – 2,5% и 1,8% соответственно. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,6% (в октябре рост оценивался в 1,9%), в 2020 году – на 1,7%.
Оценка роста экономики Японии повышена на 0,2 п.п. – до 1,1% и 0,5% соответственно.
Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год не изменился – 1,5%, в 2020 году подъем может составить 1,6%.
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