В МВФ назвали главные задачи для Украины в год выборов

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Украина в 2019 году должна сохранять последовательную политику на сохранение макроэкономической стабильности и реализации реформ.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на встрече в Национальном банке Украины.
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Как отметил Люнгман, первой задачей является сохранение фискальной политики, которая обеспечит стабильность в Украине.
Вместе с тем он отметил, что 2019 год в Украине будет сложным из-за проведения выборов. Однако, несмотря на это, необходимо продолжать движение к проведению приватизации, реформы налогового администрирования и земельной реформы.
Люнгман также подчеркнул, что в год выборов в Украине важно сохранить независимость Национального банка.
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