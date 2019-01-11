В МВФ назвали главные задачи для Украины в год выборов

Украина в 2019 году должна сохранять последовательную политику на сохранение макроэкономической стабильности и реализации реформ.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на встрече в Национальном банке Украины.

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Как отметил Люнгман, первой задачей является сохранение фискальной политики, которая обеспечит стабильность в Украине.

Вместе с тем он отметил, что 2019 год в Украине будет сложным из-за проведения выборов. Однако, несмотря на это, необходимо продолжать движение к проведению приватизации, реформы налогового администрирования и земельной реформы.

Люнгман также подчеркнул, что в год выборов в Украине важно сохранить независимость Национального банка.