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НБУ назвал три основных внешних риска для Украины в 2019 году

НБУ назвал три основных внешних риска для Украины в 2019 году

Главными внешними рисками в 2019 году являются усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран.

Об этом сообщается в Программе действий Национального банка на 2019 год.

Как отмечается в документе, все еще вероятны попытки внешнего военного вмешательства в украинские дела со стороны Российской Федерации. “В последнее время агрессия России обретает новые формы. Ситуация в Азовском море будет оставаться напряженной”, – говорится в документе.

Кроме того, активизация торговых войн крупнейших экономик мира может повлечь замедление роста мировой торговли с соответствующими проблемами для глобальной экономики. “Отрицательным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону снижения. В таком случае, а также в случае ухудшения доступа к отдельным рынкам сбыта, валютные поступления от экспорта могут сокращаться. Это может сказаться на динамике обменного курса гривны и, соответственно, инфляции”, – считают эксперты НБУ.

Риском также является ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран.

По материалам РБК-Украина
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