Межбанк: доллар к 27,95 tom понизила нехватка покупателей СКВ

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 5,28 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,22 коп., оказавшись на уровне 27,9486 UAH/USD tom.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,13 коп., составил 27,9495 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 января с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Ввиду выходного дня в США (Америка 21-го отмечает день Мартина Лютера Кинга), в понедельник на украинском валютном межбанке торговался доллар в непопулярном у нас в стране режиме валютирования «завтра» или tom.
Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке ограничилась расширением спреда до 27,92/27,97, а спустя 6 минут маржа долларовых цен стала еще шире (27,91/27,98 UAH/USD tom), сопровождаясь очень низкой ликвидностью сделок.
С 10.35 рынок безналичной пары доллар-гривна начал выравниваться, о чем дало понять сужение спреда. Вначале к 27,93/27,96, а по состоянию на 11.10 цена СКВ опустилась к 27,92/27,95 UAH/USD tom.
На рынке наблюдался дефицит покупателей доллара, поскольку из-за неработающих 21-го финансовых институтов США перечислять приобретенную валюту было некуда.
Кроме того, предшествовавший нынешней сессии межбанка пик сезона фискальных платежей в Казну опустошил гривневые запасы бизнеса, так что покупать СКВ было не за что.
Ситуацию на рынке гривневой ликвидности усугубил НБУ, разместивший 18-го свои депозитные сертификаты на сумму 17,886 млрд грн, а состоявшееся рефинансирование регулятором своих младших коллег на 7,001 млрд грн, хоть и отразившееся в росте остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах с уровня 53 504,7 млн грн к отметке 56 266,0 млн грн, не могло быть направлено на межбанк из-за регламента тамошних торгов.
Меж тем, с 11.49 котировки «завтрашнего» доллара на межбанке консолидировались на цифре 27,92/27,93 UAH/USD tom, не покидая ее до 14.35 Киева в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж.
С указанного часа доллар инициировал «порционный» рост, в результате нескольких этапов повышения, оказавшись на уровне 27,94/27,96 UAH/USD tom, не покидая район этой отметки до самого завершения сессии.
На цифре 27,94/27,97 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка 21 января.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9486 UAH/USD tom.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,920 / 27,940
евро – 31,725 / 31,745
российский рубль – 0,4200 / 0,4206
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1363 / 1,1364
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