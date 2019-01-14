Tesla повысила цены на зарядных станциях Supercharger по всему миру

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На прошлой неделе Илон Маск объявил о прекращении реферальной программы с 1 февраля 2019 года, в рамках которой владельцы электрокаров Tesla получали возможность бесплатной зарядки своего авто от сети станций Supercharger в течение шести месяцев. Одновременно компания резко повысила стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger.
Теперь владельцы электромобилей вынуждены платить за потреблённые кВт⋅ч, либо за время использования Supercharger на тех рынках, где запрещены прямые продажи электроэнергии.
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Tesla отходит от ценовой политики на уровне регионов и внедряет ценообразование для каждой отдельной станции, чтобы получить комплексные цены, основанные на тарифах на электроэнергию и потребностях местных жителей. В конечном итоге это привело к существенному росту цен на большинстве рынков.
В своем заявлении Tesla утверждает, что никогда не считала зарядные станции Supercharger источником прибыли, а весь доход от них идёт на расширение сети зарядок.
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