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Tesla повысила цены на зарядных станциях Supercharger по всему миру

Tesla повысила цены на зарядных станциях Supercharger по всему миру

На прошлой неделе Илон Маск объявил о прекращении реферальной программы с 1 февраля 2019 года, в рамках которой владельцы электрокаров Tesla получали возможность бесплатной зарядки своего авто от сети станций Supercharger в течение шести месяцев. Одновременно компания резко повысила стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger.

Теперь владельцы электромобилей вынуждены платить за потреблённые кВт⋅ч, либо за время использования Supercharger на тех рынках, где запрещены прямые продажи электроэнергии.

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Tesla отходит от ценовой политики на уровне регионов и внедряет ценообразование для каждой отдельной станции, чтобы получить комплексные цены, основанные на тарифах на электроэнергию и потребностях местных жителей. В конечном итоге это привело к существенному росту цен на большинстве рынков.

В своем заявлении Tesla утверждает, что никогда не считала зарядные станции Supercharger источником прибыли, а весь доход от них идёт на расширение сети зарядок.

По материалам ITC.ua
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