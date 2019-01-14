В Польше легально работает только половина украинцев, - Рева

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Из общего количества украинских трудовых мигрантов в Польше легально работает лишь половина.
Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, на сегодняшний день в Польше работают два миллиона украинцев.
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“Из них миллион легально, с этого миллиона только 400 тысяч платят социальный взнос, а остальные по той же схеме, что и в Литве (со справкой о выплатах ЕСВ в Украине, – ред.). Те, кто вообще нелегально работает – это сезонные работники”, – отметил Рева.
Он также подчеркнул, что Украина готовит соглашение с Польшей, чтобы противодействовать проблеме с уплатой ЕСВ.
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