Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 34 0

Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Mobile

Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Mobile

Microsoft объявила о закрытии мобильной операционной системы Windows 10 Mobile. Поддержка ОС закончится 10 декабря 2019 года — после этого компания не будет выпускать обновления и патчи безопасности. Затем прекратят работу многие функции системы.

Так, создание резервной копии будет работать до 10 марта 2020 года, а восстановление системы из нее — до 10 декабря 2020-го. После этого смартфоны можно будет использовать для звонков и выхода в интернет. Также продолжит работу магазин приложений Windows Store, хотя его ассортимент давно не обновляется. В самой Microsoft советуют пользователям купить смартфон под управлением iOS и Android, поскольку на них тоже выпущены фирменные сервисы, такие как Office. По всей видимости, компания не планирует в ближайшее время заниматься смартфонами, а продолжит развитие актуальных версий Windows 10.

Кстати, одно из перспективных направлений — Windows 10 ARM с поддержкой мобильных процессоров. В этом году выйдут ноутбуки под ее управлением. В теории ARM-версия Windows может стать основой для будущих смартфонов Microsoft, если компания захочет вернуться на рынок мобильных операционных систем.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина