Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Mobile

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Microsoft объявила о закрытии мобильной операционной системы Windows 10 Mobile. Поддержка ОС закончится 10 декабря 2019 года — после этого компания не будет выпускать обновления и патчи безопасности. Затем прекратят работу многие функции системы.
Так, создание резервной копии будет работать до 10 марта 2020 года, а восстановление системы из нее — до 10 декабря 2020-го. После этого смартфоны можно будет использовать для звонков и выхода в интернет. Также продолжит работу магазин приложений Windows Store, хотя его ассортимент давно не обновляется. В самой Microsoft советуют пользователям купить смартфон под управлением iOS и Android, поскольку на них тоже выпущены фирменные сервисы, такие как Office. По всей видимости, компания не планирует в ближайшее время заниматься смартфонами, а продолжит развитие актуальных версий Windows 10.
Кстати, одно из перспективных направлений — Windows 10 ARM с поддержкой мобильных процессоров. В этом году выйдут ноутбуки под ее управлением. В теории ARM-версия Windows может стать основой для будущих смартфонов Microsoft, если компания захочет вернуться на рынок мобильных операционных систем.
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