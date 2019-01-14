В Париже дети будут бесплатно ездить в общественном транспорте

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С сентября все дети в Париже в возрасте до 11 лет будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Об этом пишет CitylLab.
Кроме того, учащиеся 14-18 получат 50-процентную скидку, а те из них, кто приобретет проездной, смогут бесплатно пользоваться городскими велосипедами.
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Прошлой весной в Париже ввели схему для пожилых и взрослых людей с низким и средним уровнем заработка: старше 65-ти и граждане с инвалидностью получили бесплатный годовой проездной. Как пишет CitylLab, таким образом в Париже надеются помочь экономике семей.
Такие планы являются частью программы по снижению цен для людей с проблемами мобильности. Решение будет стоить городу 15 миллионов евро. Отмечают, что вышеперечисленные экономические упрощения уменьшат выбросы и перегруженность на дорогах.
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