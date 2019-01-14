Искусственный интеллект начнет бороться с неправильной парковкой авто

В Виннице вскоре искусственный интеллект позволит эффективнее бороться с вандализмом в городе.

Он будет охранять скамейки и бороться с неправильной парковкой.

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Система может “поставить на охрану” тот или иной объект, находящийся в кадре каждой отдельной камеры.

Например, “на охрану” могут поставить скамейки, мусорные урны или любые другие предметы.

Как только скамейка или урна будет перемещена – система “поймет” это самостоятельно и подаст соответствующий сигнал в Ситуационный центр. Уже тогда на место выезжает полиция и задерживает злоумышленников, как это уже неоднократно происходило.

Особенно эффективно такая система может работать в контексте борьбы с неправильной парковкой. То есть камера может “поставить на охрану” зоны, где парковка запрещена. Если на это место становится автомобиль и находится там более 5 минут (система сама рассчитает время) – туда выезжают патрульные и штрафуют недобросовестного водителя.