Межбанк: доллар валютированием «завтра» понизился к 27,92/27,95 на дефиците покупателей СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку 21 января США отмечают День Мартина Лютера Кинга, финансовые институты в стране не работают, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования «завтра» или tom.

Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили низколиквидное состояние рынка «завтрашнего» доллара, ограничившись расширением спреда до 27,92/27,97 UAH/USD tom на фоне относительного равновесия единичных покупок и продаж «американца».

Спустя 4 минуты, на 10.08, спред котировок безналичного доллара стал еще шире: 27,91/27,98 UAH/USD tom.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, возобновив восходящий тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывало повышение с уровня 53 504,7 млн грн к отметке 56 266,0 млн грн объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Положительная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает завершение бюджетного периода, дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».

Меж тем, около 10.38 котировки «завтрашнего» «американца» сузили спред к отметке 27,93/27,96 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.

Около 11.12 Киева котировки безналичного доллара немного понизились, консолидировавшись на цифре 27,92/27,95 UAH/USD tom. « На вялом рынке «завтрашнего» «американца» дефицит покупателей»,- констатировал наш консультант.

Дополуденное медленное снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,920 / 27,960

евро – 31,767 / 31,810

российский рубль – 0,4206 / 0,4214

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1370 / 1,1371

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